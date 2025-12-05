Eskişehir'de otobüs terminalinde kasiyere bıçaklı saldıran sanığa 9 yıl 7 ay hapis cezası

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir kafede kasiyer olarak çalışan kişiye bıçakla saldıran sanık, 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Faruk Ç, Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada müşteki M.Ş. ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Söz verilen sanık Faruk Ç, M.Ş'yi öldürmek amacıyla hareket etmediğini ileri sürerek beraatini talep etti.

Avukatların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uyguladığı sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "bıçak bulundurma ve taşıma" suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

Müşteki avukatı İsmail Doğancan Çıra, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığın daha fazla ceza alması gerektiğini savundu.

Otobüs terminalinin halkın kullanımına açık olan bir yer olduğunu anlatan Çıra, "Sanığın topluma açık olan bir yerde suç yolunda katettiği mesafe ve kastının yoğunluğu ön planda bulundurarak istinaf dilekçemizi hazırladık ve talepte bulunduk." dedi.

Saldırıda boynundan yaralanan müşteki M.Ş, doktor raporunda boynundaki izin kalıcı olduğunun belirtildiğini, bu nedenle psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini söyledi.