Eskişehir'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Eskişehir'in Eskibağlar Mahallesi'nde bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Tartışma, 'yan bakma' nedeniyle başladı ve kavgaya dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaçan zanlılar ise yakalandı.

Eskibağlar Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda bulunan bir restoranda 2 grup arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ç. (39) ve M.A.(51) bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliler, T.K. (37) ve Ü.M. (36) polis ekiplerince yakalandı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
