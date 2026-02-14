Eskişehir'de bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, bariyere çarparak yaralandı. Yaralı sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Ahmet Ö. idaresindeki 06 DA 6348 çekici plakalı tır, Ankara- Eskişehir kara yolu Kanlıpınar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Ahmet Ö, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel