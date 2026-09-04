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Eskişehir'de geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi

Eskişehir'de geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi
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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde polis ekiplerince geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polis ekiplerince geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Büyükdere Mahallesi'nde Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından denetim yapıldı.

Asayiş ve trafik yönünden yapılan denetimlerde, 25 ekip ile 100 personel görev aldı.

Uygulamalarda 157 kişi ve 80 araç kontrol edildi.

Kusurlu olduğu belirlenen 10 aracın sürücüsüne 74 bin 828 lira ceza yazıldı.

Kaynak: AA
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