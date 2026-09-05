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Eskişehir'de Pencere Düşüşü: 43 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Pencere Düşüşü: 43 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki pencereden düşen kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki pencereden düşen kişi hayatını kaybetti.

Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında M.B.A'ya ait evin penceresinden bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, pencereden düşen Veli Köksal'ı (43) Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ağır yaralanan Köksal, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ev sahibi M.B.A'yı gözaltına alan polis ekipleri, olayın ardından kaçtığı öne sürülen M.B.A'nın nişanlısı A.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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