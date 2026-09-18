Haberler

Eskişehir'de 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 9 senedir aranan hükümlü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 9 senedir aranan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
+33 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 senedir aranan firari hükümlü, Eskişehir'de polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'da "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 senedir aranan firari hükümlü, Eskişehir'de polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2017'de İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezasının kesinleşmesinin ardından 9 senedir arandığı belirlenen Yıldırım A'nın (52) kent merkezinde olduğunu tespit etti.

Firari hükümlü, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Yapılan incelemede Yıldırım A. hakkında ayrıca, 2017'de 4 kardeşi tarafından öldürüldüğü öne sürülen Özlem A'nın eşi olması nedeniyle Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince "ifadeye yönelik" arama kararı bulunduğu tespit edildi.

Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesince de "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan arandığı belirlenen Yıldırım A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi

Okul katliamı, kan donduran cinayet! Gündemdeki 2 isim merkeze çekildi
Denizli'de CHP ilçe başkanının bahçesinde 20 kök kenevir çıktı! Tutuklanıp görevden alındı

İhbar bahçeye götürdü! 20 kök çıkınca ilçe başkanı tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurum'da kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi

Kaymakam–köpek tartışmasında soruşturma iki yönlü hale geldi
Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor

Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor
Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri vuruldu! İran: Yasadışı geçmeye çalışan gemiyi biz vurduk

Petrol tankeri alev alev yandı! İran "vuran biziz" dedi
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada

Maskeyle geldiği havalimanından böyle alındı
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini

Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi iddiası

Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi
Otizmli çocuğun ölümünde cinayet şüphesi! Abla ve erkek arkadaşı tutuklandı

Otizmli çocuğun ölümünde ablaya vahim suçlama