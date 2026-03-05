Haberler

Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları olan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kentte çalışma yürütüldü.

Ekiplerce "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve "kasten yaralama" suçundan 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü operasyon sonucu yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
