Eskişehir'de '06.06.26' yoğunluğu; 1 günde 81 nikah

ESKİŞEHİR'de, evlilik tarihlerinin özel ve daha da akılda kalıcı olmasını isteyen çiftler, '06.06.26' tarihini seçip nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Kentte bu özel günde 81 nikah kıyıldı.

Kentte, özel olan '06.06.26'yı güzel bir anı haline getirmeyi ve evlilik tarihlerinin daha da akılda kalmasını isteyen 81 çift, nikah dairesine başvurdu. Bugün art arda kıyılan nikahlar ise salonlarda yoğunluğa yol açtı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, taleplere yetişmek için bazı merkezlerde yeni nikah salonları açtı. Özellikle bugünü beklediklerini ifade eden Simge Su Kıraç (23), çok mutlu olduklarını belirterek, "Akılda kalsın, özel bir tarih olsun diye bugünü seçtik" derken, Sergen Kıraç (29) ise bugünü özel istediklerini söyleyerek, "Bu tarihi biraz erken aldık, uzun sürer diye düşünmüştük. 3 ay önceden almıştık. Gün geldi, mutluyuz, biraz heyecanlıyız" diye konuştu.

'SIRA ALMAK İÇİN UĞRAŞTIK'

Yeni evlenen çiftlerden Zafer Kandilci, başvurunun çok olduğunu ve birçok kişinin yazı beklemeden evlilik tarihini bugüne almak istediğini anlatarak, "Mutluyuz, heyecanlıyız. Bu tarihe sıra almak için bayağı uğraştık. Ocak ayının başında müracaat ettik" dedi.

Nikah memuru Seyit İbrahim Erenler de sabahın erken saatlerinden itibaren arka arkaya çok sayıda nikah kıydığını belirterek şunları söyledi:

"Tabiri caizse bugün sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar nöbetçiyiz. Cübbemiz üzerimizde, bugün çıkarmayacağız. Bu özel günde, 06.06.2026 hem de 2026 'Eskişehir Yılı'nda çiftlerimizin bu özel yolculuklarında, bu özel günlerinde bizler de onların yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biz de aileleri ve çiftler kadar heyecanlıyız. Çok yoğun bir gün, teknik ve saha personelimiz ile evlendirme memurlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Normal bir güne nazaran şu an 4 kat fazla yoğunluk var."

'YENİ SALONLAR AÇTIK'

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi nikah memuru Burcu Demirel Oğuz da özel tarih nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Bugün her zamanki nikah sayımıza göre daha fazla nikah talebimiz var. Çoğu talebi karşılamak için farklı yerlerde nikah salonlarımızın dışında çeşitli nikahlar gerçekleştirmek üzere bugün için hazırlıklarımızı yaptık. Kent Evimizde, Haller Gençlik Merkezimizde ve çeşitli düğün salonlarında olmak üzere birçok çiftimizin nikahlarını gerçekleştireceğiz. Normalin 3-4 katı yoğunluk var diyebiliriz, 2025 yılını 2026'ya bağlayan günlerden itibaren çok fazla talep oldu. Her çiftimizin talebini karşılamak için çalışmalarımızı yaptık. Çok fazla nikah kıyacağız. Çiftlerimize nikah sırasında da söylüyoruz, 3 'S' kuralımız var; sevgi, saygı, sadakat. Onları yerine getirdikleri sürece çiftlerimiz çok iyi evlilik sürdürecekler. Bir ömür boyu mutlu olacaklar" ifadelerini kullandı.

Evlenen çiftlerden Deniz Karataş, eşiyle uğurlu rakamlarının 6 olduğunu söyleyerek, "Çok heyecanlıydım, gergindim ama şu an mutlu hissediyorum. Aslında, numeroloji olayı var, bu tarih çok özel, güzel bir tarihti. İkimizin de uğurlu rakamı 6. Bu yüzden 06.06.2026 tarihi olsun istedik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı