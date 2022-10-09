ESKİŞEHİR - "Cüneyt Arkın Halk Merkezi" açıldı

Törene katılan Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır ve oğlu Kaan Polat Cüreklibatır ile sinema sanatçısı Nuri Alço'dan görüntüler

Cüneyt Arkın Halk Merkezi'nin iç/genel planları

Sinema Sanatçısı Nuri Alço'nun konuşması

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un konuşması

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır'ın konuşması

Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır'ın konuşması

Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'un Cüneyt Arkın'ın eşi ve oğluna portre hediye etmesi

Merkezin açılış kurdelesinin kesilmesi

Arkın için hazırlanan özel kısa filmi izleyen Betül ve Kaan Polat Cüreklibatır'dan görüntüler Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından Türk sinema tarihine damga vuran isimlerden Cüneyt Arkın'ın adının verildiği halk merkezi, sanatçının eşi ve oğlunun katıldığı törenle açıldı.

Çankaya Mahallesi'nde, haziran ayında yaşamını yitiren usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın adının verildiği merkezin açılışının gerçekleştirildiği törende konuşan Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, merkeze eşinin adının verilmesiyle onun ölümsüzleştirildiğini söyledi.

Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır ise törende olmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Halk merkezinin girişinde yazan "halkın kahramanı" sözünün babasının neyi başardığının özeti olduğunu kaydeden Cüreklibatır, "Hemşehrilerinin ve tüm Türkiye'nin gözünde bu mertebeye yükselebilmek ve bunu başarmak her sanatçıya nasip olmaz. Babama nasip oldu, ne mutlu ona. Az önce sesini duydum, çok duygulandım. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen onu çok güzel anlattı. Babamdan bir parça bir şey duyabilmek için, sabaha kadar dinleyebilirim. Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'a bu güzel halk merkezimizi kazandırdığı için şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Babasının oynadığı filmlerin sadece bir film olmadığını ifade eden Cüreklibatır, o filmlerin halkın kendisi de olduğunu vurgulayarak, "Babama bir gün filmlerde 'Türk halkının kahramanı oldunuz, bunu nasıl başardınız?' diye sorulmuştu. Babam da 'Ben filmlerde kahramandım, asıl kahraman Türk halkı' dedi. Onu uğurladığımız anda halk onu ayakta uğurladı. Şimdi de ölümsüz bir şekilde yaşatıyor. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise Cüneyt Arkın'ın liseden sıra arkadaşı olduğunu belirterek, Arkın'la ilgili anılarını anlattı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da Eskişehir'in hemşehrisi olan, aynı zamanda Türkiye ve dünya çapında bir sanatçının adını, sonsuza kadar yaşatmak üzere halk merkezine verdiklerini vurgulayarak, "Çankaya Mahallesi halkı, halk merkezinin adının Cüneyt Arkın olması isteğini mahalle muhtarımız bize iletti. Seve seve bu sanatçımızın adını buraya vermeyi bir görev edindik." diye konuştu.

Kurt, Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Kaan Polat Cüreklibatır'a halk merkezlerinin hoca ve kursiyerleri tarafından yapılan Cüneyt Arkın ve eşinin olduğu kara kalem portreyi hediye etti.

Konuşmaların ardından Başkan Kurt, Cüreklibatır ailesi ve davetliler, Cüneyt Arkın Halk Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından merkezi gezen ve Arkın için hazırlanan özel kısa filmi izleyen Betül ve Kaan Polat Cüreklibatır, gözyaşlarına hakim olamadı.

Açılışa CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Cüneyt Arkın'ın torunları Sarp ve Zeynep Cüreklibatır ile vatandaşlar da katıldı.