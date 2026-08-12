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Çipras: Silah Bütçesi Yangınla Mücadeleye Ayrılsaydı Daha Çok Orman Kurtarılırdı

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Yunanistan'ın eski başbakanlarından ve muhalefetin yeni partisi Yunan Sol İttifakının (ELAS) kurucusu ve lideri Aleksis Çipras, ülkesinin silahlanmaya ayırdığı bütçenin 10'da 1'ini yangınla mücadeleye ayırmasının çok daha fazla ormanlık alanı kurtarabileceğini savundu.

Yunanistan'ın eski başbakanlarından ve muhalefetin yeni partisi Yunan Sol İttifakının (ELAS) kurucusu ve lideri Aleksis Çipras, ülkesinin silahlanmaya ayırdığı bütçenin 10'da 1'ini yangınla mücadeleye ayırmasının çok daha fazla ormanlık alanı kurtarabileceğini savundu.

Çipras, Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden in.gr'a verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen haftalarda yaşanan orman yangınlarına ve iklim krizi sorununa değinen Çipras, iklim krizinin felaketler için her zaman bir bahane olamayacağını belirtti.

Çipras, "Asıl mesele iklim krizinin yol açtığı sorunlardan korunmak için ne yaptığındır." dedi.

İklim krizinin sadece Yunanistan'ı etkileyen bir sorun olmadığını, Yunanistan'a komşu Türkiye ve İtalya'yı da etkilediğini dile getiren Çipras, ülkesine nazaran buralarda yanan alan artışının daha az olduğuna dikkati çekti.

Orman yangınları ile mücadelede kaynak ayırmanın önemine işaret eden Çipras, "Tabii ki ülkemizin güvende olmasını ve silah alımı yapmasını istiyoruz ama doğal zenginliklerimiz de güvenlik meselesi değil mi? Kaybolan mal varlıkları? Silahlanmaya ayırdığımız bütçenin 10'da 1'ini Rafale ve F-16'ya değil de Canadair, Augusta Bell ve helikopterlere ayırsaydık kurtarabildiğimizden çok daha fazlasını kurtarabilirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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