Eski YSK Başkanı Güven'e hakaret davasında beraat - Haberler

İZMİR'de, eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'e sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan öğretim üyesi N.Ş. (58), açılan davada, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Öğretim üyesi N.Ş.'ye ait olduğu öne sürülen Facebook adresinden, 6 Mayıs 2019'da, dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in sosyal medya paylaşımının altına 'Pislik, ahlaksız, vicdansız, yalaka' yorumu yazıldı. Bu yorumdan 3 gün sonra aynı hesaptan, hesabının çalındığı paylaşımı yapıldı. Şikayetin ardından N.Ş., 2021 yılının Aralık ayında ifadeye çağrıldı. N.Ş., ifadesinde Güven'i tanımadığını, bir süre önce hesabına giriş yapamadığını, telefonuyla tek tıkla Facebook'a giriş yapıldığını söyledi. N.Ş. ayrıca telefonunu zaman zaman öğretmenler odasında unuttuğunu ve yorumun başkası tarafından yazılmış olabileceğini belirtip suçlamayı reddetti.

Tarafların dinlenmesinin ardından hakim, kararını açıkladı. N.Ş.'nin suç tarihinden 3 gün sonra hesabının başkalarınca ele geçirildiğine dair paylaşımda bulunduğunun altı çizilerek, üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin yeterli, her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verildi.