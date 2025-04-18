Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Muğla'da, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan aranan eski Yargıtay hakimi Bilal Köseoğlu, düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklandı.
Muğla'da 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezasıyla aranan eski Yargıtay hakimi Bilal Köseoğlu, Menteşe ilçesinde bir evde yakalandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Yargıtay hakimi Bilal Köseoğlu'nun Menteşe'de olduğu bilgisine ulaştı.
TUTUKLANDI
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kötekli Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonla Köseoğlu yakalandı. Gözaltına alınan Köseoğlu, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel