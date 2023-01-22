ESKİ VEKİL KAMER GENÇ, TUNCELİ'DEKİ MEZARI BAŞINDA ANILDI

TUNCELİ'nin eski milletvekili Kamer Genç, ölümünün 7'nci yıl dönümünde Nazimiye ilçesindeki kabri başında anıldı.

Eski TBMM Başkanvekili ve CHP'de 7 dönem Tunceli milletvekilliği yapan Kamer Genç, ölümünün 7'nci yıl dönümünde memleketi Nazimiye ilçesi Ramazan köyündeki kabri başında anıldı. Buradaki anmaya; CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'li milletvekilleri Ali Şeker, Orhan Sarıbal, Polat Şaroğlu, Hüseyin Yıldız, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile Genç'in yakınları katıldı. Genç için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve hak lokması dağıtıldı. Bir dakikalık saygı duruşu sonrası mezarına karanfiller bırakıldı.

Burada konuşan Veli Ağbaba, Kamer ağabey aslında Türkiye'nin ikinci yüzyılında kurmamız gereken düzeni bize anlatıyor. Maalesef liyakatın yok edildiği, sadece belli çevrelerin devlette görev aldığı haksız bir sistem yaratıldı. Kendisine oy verse bile yakın değilse işe alınmadığı bir sistem yaratıldı. Bugün yapmamız gereken en önemli şey; fakir fukara çocuklarını tekrardan işe almak. Birinci görevimiz; liyakati hakim kılmak. Kamer ağabey bugün yaşasaydı; demokrasiyi, laikliği savunan; çok inandığı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini ve inancını taşıyan birinin cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmasını isterdi. Bugün yaşasa; kuşkusuz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olmasını isterdi. Bizim de görevimiz, Kamer Genç'in bu amacını Türkiye'de hakim kılmak dedi.

'BU KADAR MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMIŞ KİMSE YOK'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de şunları söyledi Her yıl buradayım ve buradayız. Meclis'te bu kadar uzun yıllar milletvekilliği yapmış kimse yoktur. Belki Isparta'da Süleyman Demirel, bu kadar uzun süre milletvekilliği yapmıştır. Kamer beyin savunduğu cumhuriyeti var eden değerler, yoksul bir ailenin çocuğunun yükselip, cumhurbaşkanı olabildiği cumhuriyetin değerlerini halkımız tekrar iktidar yaparsa; anma törenlerine cumhurbaşkanları, bakanlar gelecek. O zaman burada devlet olacak. Bugün ki; yalnız bırakılmışlığı manalı buluyoruz. Bunu bir tercih olarak görüyorum. (DHA)