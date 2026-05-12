Haberler

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin eski başkanı Yermak, hakim karşısına çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, yolsuzluk soruşturması kapsamında hakim karşısına çıktı. 460 milyon Ukrayna Grivnası tutarında kara para aklama iddialarıyla suçlanan Yermak'ın duruşması, Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi'nde devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin eski başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hakim karşısına çıktı.

NABU ve SAP tarafından, 460 milyon Ukrayna Grivnası (10,5 milyon dolar) tutarında "kara para aklama"yla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak belirlenen Yermak'ın duruşması Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi'nde yapıldı.

Yermak'a yönelik önleyici tedbir kararının verilmesi üzere düzenlenen duruşmada konuşan Yermak'ın avukatı İgor Fomin, kendilerine iletilen soruşturma belgelerini incelemek için süre talep ettiklerini söyledi.

Hakim Viktor Nogaçevskiy ise savcı ve avukatın konuşmalarını dinledikten sonra duruşmanın yarın yerel saat 12.00'de devam etmesine karar verdi.

Duruşmadan önce basın toplantısı düzenleyen SAP Başkanı Oleksandr Klimenko, Yermak'ın gözaltına alınması veya 180 milyon Ukrayna Grivnası (yaklaşık 4 milyon 100 bin dolar) kefalet karşılığında serbest bırakılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Klimenko ayrıca, insansız hava araçları (İHA) ve diğer silahların satın alımıyla ilgili yürüttükleri başka bir soruşturma kapsamında, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'a bir "tanık olarak" da sorular sorulduğunu belirtti.

Klimenko konuşmasında, "(Umerov'un) Şu anda bu soruşturmada tanık statüsü var." ifadesini kullandı.

Yermak geçen yıl görevinden istifa etmişti

NABU, 29 Kasım 2025'te sabah saatlerinde, bir soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisinde arama yapıldığını bildirmiş, SAP'ın bu soruşturma faaliyetlerini yürüttüğü belirtilmişti.

Aynı akşam açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise bu makamın ilk başkanı Yermak'ın görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Yermak'a, yolsuzluk soruşturmasında şüpheli olduğu bildirildi

NABU'dan dün gece yapılan açıklamada, SAP ile birlikte yürütülen, başkent Kiev'e yakın Kozin yerleşim yerinde bir inşaatla bağlantılı yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın şüpheli olarak adının geçtiği bildirilmişti.

Kurumdan daha sonra yapılan ikinci açıklamada ise devam eden kara para aklama soruşturması kapsamında, eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve bir iş adamı dahil 6 şüphelinin daha belirlendiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

CHP'li Belediye Başkanı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSongül Sarı:

Tabii ki soruşturma yapılması lazım ama 460 milyon Grivna'nın nereye gittiğini merak ediyorum. Savunma konseyi sekreteri de tanık mı durumda? Bu işin çok daha derinleri var herhalde. Hukuk sistem doğru çalışıyo diyebilir miyiz şu anda tam olarak belli değil ama devam etmesi lazım kesinlikle.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMücadiye Yavuz:

İşte böyle yapılır! Devlet kuumları düzgün çalışıyo, yolsuzluğu ortaya çıkarıyo. Laik hukuk devleti prensipleri işliyo güzel. Tebrik ederim Ukrayna'yı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNail Bircan:

Yahu bu adamın arkasında kim var bunu bilmek lazım. Basit bir yolsuzluk mu yoksa daha büyük bir oyun mı?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan yeni sezonda çalıştıracağı takımı resmen açıkladı

İşte yeni sezonda çalıştıracağı takım

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Galatasaray, Avrupa'da sadece Bayern Münih'e geçildi

Tek rakipleri Bayern Münih!
Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşanacak

Milyonların beklediği organizasyonda daha önce görülmemiş bir ilk
Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında 18 yıllık özlemi dindirmek istiyor

Trabzonspor'u yenerlerse 18 yıl sonra bir ilk olacak

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu
Anderson Talisca sezonu kapadı

Kimse böyle bitmesini beklemiyordu