Tedavi gördüğü hastanede salı günü yaşamını yitiren eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in cenazesi, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.

Hastanenin acil bölümü önündeki törende, Çetin'in ailesi başsağlığı dileklerini kabul etti.

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Çetin'in sadece ailesinin değil, herkesin büyüğü ve ağabeyi olduğunu belirterek, kendisinden öğrendikleri çok şey olduğunu söyledi.

Çetin'in Dışişleri Bakanlığı ve TBMM Başkanlığı görevlerinin yanı sıra NATO adına Afganistan'da görev yaparak tüm dünya adına barışı getirmeye çalıştığını ifade eden Aslan, "Önemli bir siyasetçi, önemli bir devlet adamıydı. Kaybı ülkemiz için büyük bir kayıptı, bizim için çok büyük bir kayıptı. Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkanlık yaptı. Hikmet Çetin'in en önemli özelliği uzlaştırıcı ve birleştirici olmasıydı." diye konuştu.

Aslan, Çetin'in 56 veya 57 milletvekiline sahip bir partiden aday olarak TBMM Başkanı seçildiğini anlatarak, "Kaybımız büyük, üzüntümüz büyük. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Çetin'in cumhuriyet ve demokrasi davasına bir ömür adadığını belirterek, "Son dönemlerdeki mücadelemizde bizleri hiç yalnız bırakmadı. Gerek otobüsün üzerinde gerek meydanlarda, ilerleyen yaşına ve rahatsızlıklarına rağmen son nefesine kadar adalet ve demokrasi mücadelesinin yanında oldu. Deneyimi, bilgeliği ve uzlaşmacı kişiliği her zaman rehberimiz olacak, her zaman yolumuzu aydınlatacak. Kıymetli genel başkanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin ve ailesinin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun. Hiç unutmayacağız Hikmet Çetin'i, hep yolumuzu aydınlatmaya devam edecek." dedi.

Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise Çetin ile 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) adına GAP master planında uzman sosyolog olarak çalışırken tanıştığını anlattı.

Çetin'in yönlendirmesiyle o dönem bölgedeki belediyeleri gezerek GAP Belediyeler Birliğinin kurulmasına katkı sunduğunu ifade eden Özer, 36 yıldır kendisiyle diyaloğunu hiç kesmediğini dile getirdi.

Özer, "Tevazu, siyasette nezaket ve uzlaşı deyince Hikmet Çetin'i anmak lazım. 50 küsur milletvekiline sahip bir partiden çıkarak TBMM Başkanlığını kazanmayı başarmış bir şahsiyet olması zaten bu kimliğini bize göstermektedir. Sadece kendi partisinin değil, diğer bütün partilerin de takdirini kazanmış bir örnek kişilikti. Onu asla unutmayacağız. Güle güle Hikmet abi. Mekanın cennet olsun, Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.

Çetin'in oğlu Arın Çetin de zor günlerinde ülkenin dört bir yanından ve dünyanın farklı köşelerinden acılarını paylaşanlara teşekkür ederek, "Hikmet Çetin bize zarafetin, nezaketin, uzlaşının bu hayatta ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bütün ünvanların içinde bizim için insanların sevgisiyle kazandığı 'Hikmet Abi' en değerli ünvanıydı. Mekanı cennet olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Çetin için dua edildi ve helallik alındı.

Çetin'in cenazesi, daha sonra cenaze aracına konularak Ankara'ya uğurlandı.

Kaynak: AA