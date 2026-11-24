Haber: Mehmet OFLAZ

(TBMM) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefat haberi üzerine milletvekilleri söz alarak başsağlığı mesajlarını iletti. Farklı siyasi partilerin temsilcileri, Çetin'in devlet yönetimi, siyaset ve diplomasi alanındaki görevlerine dikkati çekerek kendisini andı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri sürerken, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefat ettiği duyuruldu. Çetin'in vefatına ilişkin milletvekilleri söz aldı.

Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapan, eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin vefat etmiş. Ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi ailesine, Genel Başkanına, milletimize başsağlığı diliyoruz" dedi.

YENİ Parti Sözcüsü ve Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Ülkemizin önemli devlet adamlarından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki genel başkanlarından, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yine önceki başkanlarından Hikmet Çetin'in görmekte olduğu tedavi sürecinde vefat ettiğini öğrendik. Öncelikle ülkemiz adına başsağlığı diliyorum. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Hikmet Çetin'e de Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"SİYASET VE DİPLOMASİ ALANINDA ÇOK ÖNEMLİ KATKILARI OLMUŞ BİR KİŞİYDİ"

DEM Parti Grup Sözcüsü Hakkı Saruhan Oluç da Çetin'in vefatını üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine, Cumhuriyet Halk Partisi ve YENİ Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Siyaset ve diplomasi alanında çok önemli katkıları olmuş bir kişiydi. Hem ulusal hem de uluslararası alanda siyasete getirdiği nezaket ve politik kültüre yaptığı katkılarla unutulmayacak isimler arasına girmiştir. Tekrar kendisine rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da "Ben de devletimizin önemli birimlerinde çok önemli görevler yapmış; Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Meclis Başkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevlerinde bulunmuş devlet adamı Sayın Hikmet Çetin'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" diye konuştu.

"DEVLET VE SİYASET HAYATIMIZDA ÖNEMLİ BİR İZ BIRAKMIŞTIR"

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, "Vefatından dolayı çok büyük üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Gerçekten devletin önemli kademelerinde görev almış çok önemli bir siyasetçiydi. Üzüntülerimi tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş de "Biz de ülkemize uzun yıllar hizmet etmiş, devlet ve siyaset hayatımızda önemli bir iz bırakmış, aynı zamanda babam Başbuğ Alparslan Türkeş'le de beraber siyaset yapmış olan TBMM Başkanımız, Dışişleri Bakanımız, devlet adamı Sayın Hikmet Çetin'e rahmet diliyoruz. Allah'tan kederli ailesine, tüm camiasına ve Türk milletine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"NEZAKETİYLE, DİPLOMASİ DİLİYLE VE BİLGELİĞİYLE ÖRNEK BİR SİYASETÇİ"

YENİ Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı, önceki dönem dışişleri bakanlarımızdan, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmış; nezaketiyle, diplomasi diliyle ve bilgeliğiyle örnek bir siyasetçi ve devlet adamı olan Hikmet Çetin'e Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Türkiye önemli bir devlet adamını kaybetti. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Devletimizin birçok kademesinde önemli görevlerde bulunmuş Sayın Hikmet Çetin Beyefendi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Camiasına ve ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA