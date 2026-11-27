TOPRAĞA VERİLDİ

Meclis'teki törenin ardından eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Valisi Yakup Canbolat, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze, namazın ardından Devlet Mezarlığı'na götürüldü. Alanda bulunan bir kişi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bu kişi, korumalar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Hikmet Çetin'in cenazesi, Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'YERİ DOLMAZ, HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilere açıklama yaptı. Özel, "Kendisi tüm siyasi partilerin saygısını kazanmış olan, siyasetin tıkandığı anlarda 'Hikmet ağabey formülü' ile siyasetteki kilitleri açan, partiler arası diyalog noktasında bizim tarafta ilk akla gelen isim olarak hepimize örnektir. Yeri dolmaz, hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı