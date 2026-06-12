Cemil Çiçek, Balıkesir'de cenazeye katıldı

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yeğeninin eşi Fatih Karabacak'ın cenaze törenine katıldı.

Hastalığa bağlı vefat eden, Gömeç Şehit Mustafa Güvenç İlkokulu öğretmenlerinden Fatih Karabacak için Gömeç Çarşı Camisi'nde tören düzenlendi.

Karabacak'ın eşi Sevda Karabacak ve yakınları ile eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, taziyeleri kabul etti.

Fatih Karabacak'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Cenazeye AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Acemoğlu, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Aytekin Öz, MHP Gömeç İlçe Başkanı Muammer Birdar, eğitim sendikaları temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.