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Eski Polislerden Oluşan Çetenin Silahlı Market Saldırısı Başlarına Dert Açtı

Eski Polislerden Oluşan Çetenin Silahlı Market Saldırısı Başlarına Dert Açtı
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Artvin'in Hopa ilçesinde bir markete silahlı saldırı düzenleyen 2'si eski polis 3 şüpheli, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin üstünde olayda kullanılan silahlar ele geçirildi.

ARTVİN'in Hopa ilçesinde bir markete silahlı saldırı düzenleyerek kaçtıkları belirlenen 2'si eski polis 3 şüpheli Sivas'ın Suşehri ilçesinde yakalandı.

Sivas Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrol sırasında araçta bulunan kişilerin dün Artvin'in Hopa ilçesinde bir markete silahlı saldırı olayının şüphelileri B.K., S.D. ve E.C. olduğu tespit edilerek, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silah ele geçirildi. Şüphelilerden B.K. ve S.D.'nin eski polis olduğu, E.C.'nin ise 5 farklı suçtan arandığı tespit edildi.

Suşehri Polis Merkez Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler, ilçeye gelen Artvin Hopa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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