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Eski Ortağına Ateş Eden Sanığa 5 Yıl 10 Ay Hapis Cezası

Eski Ortağına Ateş Eden Sanığa 5 Yıl 10 Ay Hapis Cezası
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Adana'da eski ortağıyla alacak meselesi nedeniyle tartışan Ö.K., iş yerini hedef alarak tabancayla ateş açtı. Mahkeme, sanığı 'silahla iş yerinde yağmaya teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 5 yıl 10 ay hapis ve 1000 lira adli para cezasına çarptırdı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı eski ortağının iş yerine tabancayla ateş ettiği iddia edilen sanığa, 5 yıl 10 ay hapis ve 1000 lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.K. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında müşteki V.Y. ile sanık Ö.K'nin olay öncesinde birlikte ticaret yaptıklarını, bir süre sonra V.Y'nin birlikte çalışmak istemediğini belirterek ortaklığı sona erdirdiğini, bu seple Ö.K'nin müştekiye husumet beslediğini belirtti.

Savcı ayrıca sanık Ö.K'nin müştekiden 5 milyon lira haraç istediğini, olay günü V.Y'ye ait 2000 Evler Mahallesi'ndeki iş yerine geldiği ve burada çıkan tartışma neticesinde Ö.K'nin yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile iş yerine ateş ettiğini belirterek sanığın "silahla iş yerinde yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Ö.K. suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahla iş yerinde yağmaya teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 5 yıl 10 ay hapis ve 1000 lira adli para cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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