Eski müzik kasetleri "sıfır atık" anlayışıyla tavan abajuruna dönüştürüldü

Samsun'da İlkadım Belediyesinin 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında kadın kursiyerler, evlerindeki eski müzik kasetlerini abajura dönüştürdü. Eğitmen Hande Okuyucu liderliğinde atıkları değerlendirerek sanatsal objeler üreten kadınlar, ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

Samsun'da İlkadım Belediyesinin "Sıfır Atık Projesi" kapsamında evlerindeki eski eşyaları ekonomiye kazandırmak isteyen kadınlar, müzik kasetlerini tavan abajuruna dönüştürdü.

İlkadım Belediyesinin "Sıfır Atık Projesi" kapsamında evlerindeki atıkları ekonomiye kazandırmaları amacıyla Yıldıray Çınar Eğitim Merkezi'nde kadın kursiyerlere eğitim verildi.

Altı aylık eğitimden geçen kadın kursiyerler, evlerindeki çeşitli eşyalardan sanatsal objeler yaptı.

Dekoratif el sanatları eğitmeni Hande Okuyucu da geçmişte kullanılan ve evinde atıl halde bulunan müzik kasetlerini değerlendirmek istedi.

Okuyucu ile kadın kursiyerler, eski müzik kasetlerini abajur yaparak değerlendirdi.

Hande Okuyucu, AA muhabirine, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında evlerde atık olarak bulunan ve çöpe atılan materyalleri geri dönüşme kazandırmak için farklı ürünler yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda 80'li ve 90'lı yıllarda kullanılan müzik kasetlerinden abajur yapmaya karar verdiklerini belirten Okuyucu, "Elimizde bulunan, atabileceğimiz her şeyi dönüştürüyoruz Sıfır Atık Projesi kapsamında. Ben abajuru çok seviyorum. Evimde çok sayıda kaset vardı. 'Bu kasetlerden neler yapabilirim?' diye düşünürken ışık sevdiğim için lamba olmasına karar verdim." dedi.

"Dernekler benden talep etmeye başladı ama kaset bulmakta zorlanıyoruz"

Elinde birçok kaset bulunduğunu ama akrabalarından, arkadaşlarından da aldığını anlatan Okuyucu, "Yaklaşık 90 kaset buldum. Bu kasetleri birbirine yapıştırarak elektrik sistemi kurdum ve abajur haline getirdim. Sonrasında bunu gören insanlar, dernekler benden talep etmeye başladı ama kaset bulmakta zorlanıyoruz." diye konuştu.

Abajuru çocuğunun odasına asmayı düşündüğünü anlatan Okuyucu, "Erkek çocuğum var. Onun odasına asarım, güzel bir tasarım olur diye düşündüm." ifadesini kullandı.

Okuyucu, evinde çok sayıda kaset olanların bunları değerlendirebileceğine işaret ederek, "Günümüzde kasetçalar, teyp neredeyse kalmadı. Elinde kasetleri bulunan insanlar bunları atmak yerine kesinlikle değerlendirebilir. Gerçekten kullanım amaçlı yaptım ben de. Kendileri de yapıp kullanabilirler. Ben lamba olarak tasarladım ama daha farklı tasarımlar da olabilir. Tamamen kişinin zevkine bağlı bir dekoratif eşya olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / İlyas Gün
