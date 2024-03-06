Eski AK Parti Milletvekili Ahmet Yeni, AK Parti Bafra İlçe Başkanlığını ziyaret etti

Eski AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, AK Parti Bafra İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Yeni, ziyarette yaptığı konuşmada, geçmişte AK Parti'de siyaset yapıp başka partilere geçenleri eleştirdi.

Dünyanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun kadrosuna baktığını belirten Yeni, "Sen üç beş menfaat yüzünden başka bir yere geçiyorsun. Bizim davamız, hedefimiz belli. Kudüs bizi bekliyor. Bütün dünya Müslümanları, Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu bekliyor." dedi.

Seçimlerde daha güçlü şekilde yollarına devam edeceklerine inandığını dile getiren Yeni, "Türkiye'de gıpta ile hayretle izlediğimiz faaliyetler, çalışmalar oluyor. Yıllarca hayal edemediğimiz, düşünemediğimiz şeyleri şu anda üretiyoruz. Altyapıyı bitirdik. Araçlarımızı ürettik. Bunlar bu teşkilatların, halkın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye verdiği destekle oluyor. Bu millet bunu biliyor. İktidarın hizmetlerini, belediyeler ile olan iş birliğini biliyor." diye konuştu.

AK Parti'den yeniden aday gösterilen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da teşkilatlarla sahada çalıştıklarını anlatarak, "İnşallah 31 Mart akşamı hep beraber büyük bir başarı elde edeceğiz. Buna kalpten inanıyorum. Sadece kazanmak değil, hedefimiz en yüksek oy oranı ile kazanmak." ifadesini kullandı.