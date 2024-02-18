Eski Mali Şube Müdürü Sezer'den Adnan Oktar yapılanmasına ilişkin uyarı: Erzurumlular uyanık olsun

8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevinde de rahat durmadığı avukatları aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı ortaya çıkmıştı. Oktar'ın bu girişimleriyle ilgili hazırlanan iddianamede 43,5 yıla kadar hapsi istenirken, suç örgütü lideriyle ilgili gündem yaratacak bir gelişme daha yaşandı.

ESKİ MALİ ŞUBE MÜDÜRÜ'NDEN YAYINA DAMGA VURAN UYARI

Adnan Oktar operasyonunu yapan dönemin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer katıldığı Sözcü TV yayınında dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"ERZURUMLU VATANDAŞLARIMIZ UYANIK OLSUN"

Oktar'ın Erzurum'da bir cezaevinde kaldığını belirten eski Mali Şube Müdürü Furkan Sezer, "Örgütün şehirde çok ciddi bir yapılanması var. Buradan hem Erzurum barosuna hem Erzurumlu vatandaşlarımıza uyanık olmalarını söylüyorum. Pandemi gibi, koronavirüs gibi bir virüs şu anda Erzurum'da. Umarım çok büyük hasar vermez" dedi.

Eski Mali Şube Müdürü Furkan Sezer.

"İSİM İSİM ŞEMA ŞEMA ANLATABİLİRİM"

Canlı yayında sözlerine devam eden Sezer, "İnsanlarımızın gözü açık olursa iyi olur. Orada çok ciddi bir hareket alanına sahipler. Evleri tutulu. Ben söylüyorum; Adnan Oktar silahlı suç örgütünün Erzurum yapılanması var. Gerekiyorsa ilgili kolluktaki arkadaşlarımız irtibat kurabilir. İsim isim şema şema anlatabilirim bunları kendilerine" dedi.