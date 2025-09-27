Eski Jandarma Genel Komutanı Rasim Betir Son Yolculuğuna Uğurlandı
87 yaşında hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Rasim Betir'in cenazesi, Sakarya'da düzenlenen törenle defnedildi. Törene, ailesi ve birçok siyasinin yanı sıra askeri erkan da katıldı.
Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Rasim Betir'in cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede iki gün önce vefat eden 87 yaşındaki Betir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Hendek Rasimpaşa Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Betir'in cenazesi, burada helallik alınmasının ardından Rasimpaşa Merkez Camisi'ne götürüldü.
Camideki törende, Betir'in ailesi taziyeleri kabul etti.
İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın ikindi vakti kıldırdığı namazın ardından Betir'in cenazesi Hendek Aile Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Betir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Vali Yardımcısı İsmail Altan Demirayak, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, askeri erkan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.