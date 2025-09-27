Haberler

Eski Jandarma Genel Komutanı Rasim Betir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Jandarma Genel Komutanı Rasim Betir Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

87 yaşında hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Rasim Betir'in cenazesi, Sakarya'da düzenlenen törenle defnedildi. Törene, ailesi ve birçok siyasinin yanı sıra askeri erkan da katıldı.

Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Rasim Betir'in cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede iki gün önce vefat eden 87 yaşındaki Betir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Hendek Rasimpaşa Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Betir'in cenazesi, burada helallik alınmasının ardından Rasimpaşa Merkez Camisi'ne götürüldü.

Camideki törende, Betir'in ailesi taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın ikindi vakti kıldırdığı namazın ardından Betir'in cenazesi Hendek Aile Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Betir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Vali Yardımcısı İsmail Altan Demirayak, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, askeri erkan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Havalimanında İsraillileri gören Türk yolcuları sakinleştirmek kolay olmadı

İsraillileri gören Türk yolcuları sakinleştirmek kolay olmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
Böylesini ilk kez göreceksiniz: Arabasını satmak isteyen vatandaşa akılalmaz tuzak

Arabasını satmak isteyen vatandaşa akılalmaz tuzak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.