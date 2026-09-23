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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, 83 yaşında toprağa verildi

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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, 83 yaşında toprağa verildi
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İzmir'de hayatını kaybeden eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura (83) için Balçova'daki Uğur Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Özfatura'nın cenazesi, Karabağlar'daki Paşaköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi; törene ailesi, siyasiler ve iş insanları katıldı.

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'nın cenazesi, toprağa verildi.

Özfatura (83) için Balçova ilçesindeki Uğur Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Yeni Parti İzmir milletvekilleri Tuncay Özkan, Deniz Yücel, Ednan Arslan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İl Başkanı Utku Gümrükçü, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile iş insanları da katıldı.

Özfatura'nın kızı Zeynep Özfatura ve yakınları tabutun başında dua ederek gözyaşı döktü.

Özfatura'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar ilçesindeki Paşaköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Balçova'daki evinde 19 Eylül'de ani kalp durması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Özfatura, 20 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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