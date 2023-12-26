Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı sürerken Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz'dan bomba bir açıklama geldi. Halutz, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini ve "zafer kazanmak" için Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevinden ayrılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

"HAMAS'A KARŞI KAYBETTİK"

Halutz, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında konuştu. İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini vurgulayan Halutz, "zafere ulaşmanın tek yolunun" Netanyahu'nun görevden ayrılmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Netanyahu

ÜLKEDE SEÇİM BEKLENTİSİ VAR

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan Netanyahu, ülkesinden de büyük tepki alıyor. Başta esir aileleri olmak üzere birçok isim Netanyahu'yu istifaya davet ediyor.

Gazze'ye yönelik saldırıların son bulmasının ardından İsrail'de erken seçime gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kamuoyu yoklamalarına göre, olası erken seçimde Netanyahu'nun koltuğunu kaybetmesi bekleniyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 20 BİNİ AŞTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 241 artarak 20 bin 915'e çıktığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi. Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 241 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 382 Filistinliyi yaraladığını belirtti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 20 bin 915'e, yaralı sayısının da 54 bin 918'e yükseldiğini kaydetti.

HASTANELER HİZMET DIŞI KALDI

Kudra, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi çevresini hedef aldığına dikkati çekerek, buranın da İsrail'in harabeye çevirip hizmet dışı bıraktığı "Şifa" ve kuzey bölgelerdeki diğer hastanelerle aynı sonu paylaşmasından endişe duyduğunu ifade etti. Uluslararası kurumlara seslenen Kudra, Nasır Hastanesi'ne, oradaki sağlık personeline, hasta ve yaralılar ile binlerce yerinden edilmiş insana koruma sağlanması çağrısında bulundu.

ACİL YAKIT VE TIBBİ MALZEME ÇAĞRISI YAPTILAR

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 81'inci gününde Kudra, uluslararası kuruluşlara binlerce yaralı ve hastanın ihtiyacına karşılık olarak Şifa Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi adına yakıt ve tıbbi yardımın ulaştırılması için acil müdahale çağrısını yineledi.

Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde hastaneleri kasıtlı şekilde hedef alarak 800 bin Filistinliyi sağlık hizmetinden mahrum bıraktığını ve yaralılar, hastalar, hamile kadınlar ile bebeklerin ölüm tehlikesi altında olduğunu açıklamıştı.