Eski İsrail istihbarat başkanı: ABD'de İsrail desteği eriyor

Eski İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman, ABD'de İsrail'e yönelik halk desteğinin giderek azaldığını, buna karşılık Filistin'e verilen desteğin arttığını belirterek, Washington'un İsrail'e desteğinin azalabileceği uyarısında bulundu.

Yediot Ahronot gazetesi ile Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) tarafından düzenlenen Ulusal Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Hayman, "ABD'nin destek ağı eriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in uzun yıllardır ABD'deki güçlü halk desteğine dayanan bir güvenlik ağına sahip olduğunu belirten Hayman, bu desteğin hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti tabanında karşılık bulduğunu ve İsrail'in yaptırımlara maruz kalan yalnızlaştırılmış bir ülkeye dönüşmesini engellediğini söyledi.

Hayman, "Adeta gerilmiş bir ipin üzerinde yürüyoruz. Kampanyanın kapsamını büyük ölçüde genişletirken bu güvenlik ağı da eriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından Lübnan ve İran'a yönelik operasyonların yanı sıra Yemen ve Katar'a da hava saldırıları gerçekleştirdiğini, Suriye'de ise neredeyse her gün kara operasyonları yürüttüğünü belirten Hayman, ABD'de 50 yaş altındaki nüfusa ilişkin verilerin "son derece endişe verici" olduğunu ifade etti.

Hayman, ABD'de bu yaş grubundaki Demokratların yüzde 86'sının, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 56'sının İsrail'e yönelik olumsuz görüş taşıdığını, Evanjelik Hristiyanların da yarısından fazlasının İsrail hakkında olumsuz görüşe sahip olduğunu ifade etti.

Bu kamuoyu eğiliminin, sonunda Washington'daki siyasi karar alma mekanizmalarına da yansıyacağını söyleyen Hayman, "Bunlar geleceğin Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri. (İsrail'e) Aralarındaki destek azalırken, Filistin anlatısına verilen destek büyük ölçüde artıyor." diye konuştu.

Hayman, yaş grubunun 30 ya da 25 yaş altına indirildiğinde tablonun daha da olumsuzlaştığını belirterek, "Amerikan toplumunun bir kesimini kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ABD ordusundaki konumunun halen güçlü olduğunu ve bir nesil askeri liderin İsrail'in kapasitesine hayranlık duyduğunu ifade eden Hayman, siyasi desteğin ise çok daha istikrarsız olduğunu dile getirdi.

"Son derece tehlikeli bir kumar"

Hayman, İsrail'in ABD ile ilişkilerin geleceğini Beyaz Saray'da tek bir kişiye bağlamasının tehlikeli olduğunu belirterek, "İsrail'de birçok kişi ABD ile ilişkilerin geleceğini, başkanlık ön seçimlerini bile kazanamamış olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya bağlıyor. Bu son derece tehlikeli bir kumar." değerlendirmesinde bulundu.

Hayman, İsrail'in içinde bulunduğu açmazın kısmen ABD'deki daha geniş kapsamlı kültürel ve siyasi çalkantılarla bağlantılı olduğunu belirterek, ABD'de aşırı solun bazı kesimlerinde ahlaki ve ideolojik yönelimin kaybedilmesi gibi ciddi sorunlar bulunduğunu kaydetti.

Hayman, iyi finanse edilen kampanyaların, özellikle Katar'ın medya platformları ve üniversitelere yönelik finansmanı aracılığıyla, ABD'nin ulusal geleceğini Filistin meselesiyle ilişkilendirdiğini öne sürdü.

ABD'nin aşırı sağında da İsrail'in giderek artan bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu ifade eden Hayman, aşırı sol ile mücadele kapsamında yabancılara ve göçmenlere yönelik düşmanlığın ve beyaz Protestan milliyetçiliğine dönüş isteğinin arttığını savundu.

ABD'deki aşırı sağın bazı kesimlerinde Yahudilerin düşman bir güç olarak görüldüğünü ve İsrail'in ABD'nin düşmanı olduğu yönünde açıkça açıklamalar yapıldığını ileri süren Hayman, "Bazı sağ kesimlerde Yahudilere yönelik nefret ve antisemitizm, bazı sol kesimlerde ise İsrail ve Siyonizm karşıtlığı var. Bu durum gençler arasında artıyor." iddiasında bulundu.

Bu ortamın İsrail destekçisi genç Amerikalı Yahudileri de tehlikeye attığını söyleyen Hayman, "Yahudi ebeveynlerin, çocuklarının 'Ben Siyonistim' demekten çekindiğini görüyoruz. Çünkü Siyonizm artık ABD'de faşizmle eş anlamlı görülüyor." ifadelerini kullandı.

Hayman'ın başkanlığını yürüttüğü Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü, İsrail'de güvenlik ve dış politika alanında faaliyet gösteren bir araştırma kuruluşu olarak biliniyor.

Kaynak: AA