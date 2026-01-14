Haberler

Eski İHD İzmir Şube Eş Başkanı Ali Aydın, Öldürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çiğli ilçesinde, sabah yürüyüşüne çıkan eski İnsan Hakları Derneği İzmir Şube Eş Başkanı Ali Aydın, başına taşla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan M.D.E., suçunu uyuşturucu etkisi altında işlediğini iddia etti.

1) ESKİ İHD İZMİR ŞUBE EŞ BAŞKANI ALİ AYDIN, ÖLDÜRÜLDÜ

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sabah yürüyüşüne çıkan eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Eş Başkanı ve Bölge Temsilcisi Ali Aydın, M.D.E. (30) tarafından başına taşla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan M.D.E., suçunu itiraf edip, olayı uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Olay, sabah saatlerinde Evka-2 bölgesinde dağlık alanda meydana geldi. Eski İHD İzmir Eş Başkanı, emekli öğretmen ve avukat Ali Aydın, sabah yürüyüşü yaparken saldırıya uğradı. Başına taşla vurulan Aydın, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemelerinin ardından Aydın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin M.D.E. olduğunu belirleyip gözaltına aldı. M.D.E., polisteki ifadesinde suçunu itiraf edip, olayı uyuşturucu ve uyarıcı etkisi altında gerçekleştirdiğini iddia etti. Uyuşturucudan suç kaydı olduğu öğrenilen M.D.E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İHD'DEN AÇIKLAMA

İHD Genel Merkezi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş dönemlerde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği yapan arkadaşımız avukat Ali Aydın bugün uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Olay İHD üyesi avukat arkadaşlarımız ve İzmir Barosu tarafından takip edilmektedir. Olaya dair detaylar netleştirildikten sonra, gerekli bilgiler soruşturma gizliliği ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ailesine, yakınlarına ve insan hakları savunucularına başsağlığı diliyoruz" diyerek, olayı duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif

İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti