Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Mesic: Kosova sorunu öncelikle Sırbistan'da

Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Stipe Mesic, Kosova sorununun öncelikle Sırbistan'da olduğunu belirtti. Mesic ve Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Makedonya Enerji Forumu'ndaki panele katıldı. Mesic, küçük ülkelerin birlikte çalışarak büyük oyuncularla işbirliği yapmaları gerektiğine işaret etti. Pendarovski ise bölge ülkeleri arasında daha yakın işbirliği ihtiyacına vurgu yaptı ve AB'nin Batı Balkan entegrasyonu üzerine ilgisinin düştüğünü söyledi.

Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Stipe Mesic, konu Kosova olduğunda, sorunun her şeyden önce Sırbistan'da olduğunu söyledi.

Mesic ve Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, başkent Üsküp'te düzenlenen Makedonya Enerji Forumu'ndaki panele katıldı.

Mesic panelde yaptığı konuşmada, dünyanın, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çok değiştiğini ve çok taraflı, hegemonyanın olmadığı bir yere dönüştüğünü belirterek, bu yüzden küçük ülkelerin de aralarında işbirliği yapmaları ve birlikte "büyük oyuncularla" işbirliğine yönelmeleri gerektiğine işaret etti.

Balkan ülkelerinin ortak çıkarları bulunduğunu, eski Yugoslavya'nın dağılmasından sonra bu devletlerin bağımsızlıklarının anlaşılması ve kabul edilmesi gerektiğinin altını çizen Mesic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazıları hala şunu anlamıyor. Konu Kosova olduğunda sorun her şeyden önce Sırbistan'dadır. Geçmişe yönelmiş dikiz aynası politikası yürütürseniz işler çok zor olur. ve biz metrekareye çok tarih düşen bir durumdayız. Sadece geriye bakmamız bizi engelliyor, bu yüzden Kosova'ya yönelik bu politika tamamen kayıp bir politikadır. Eğer bir kimse Kosova'nın savaşla dönebileceğini düşünüyorsa, o insan kayıp biridir. Kosova'nın askeri bir şekilde dönebileceğini düşünen ve kendini siyasette bulan kişi kayıp biridir. Olamaz, böyle bir ihtimal yoktur."

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski de enerji konularının her zaman birer zorluk olduğunu ancak Ukrayna savaşıyla yoğunlaştığını dile getirdi.

Bölge ülkeleri arasında daha yakın işbirliği ihtiyacına vurgu yapan Pendarovski, "Dünyadaki herhangi bir engel, sorun veya zorluk karşısında Batı Balkan ülkeleri, başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere daha geniş kuruluşlara üye olmalıdır. Çünkü bağımsız bir şekilde, sadece kendi iç kaynaklarıyla bu tür sorunları çözemezler." diye konuştu.

Ülkesinin Avrupa entegrasyonu süreci hakkında konuşan Pendarovski, Ukrayna savaşı öncesi AB'nin Batı Balkanların entegrasyonu üzerine ilgisini kaybettiğini, şimdilerde ise başta Kuzey Makedonya olmak üzere bölgede AB üyeliğine olan desteğin düşüşte olduğunu sözlerine ekledi.???????