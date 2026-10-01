Eski HDP'li Alican Önlü, cenaze için gittiği Tunceli Ovacık'ta gözaltına alındı

Eski HDP'li Alican Önlü, cenaze için gittiği Tunceli Ovacık'ta gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, cenaze törenine katılmak üzere gittiği Tunceli'nin Ovacık ilçesi girişinde polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi henüz öğrenilemeyen Önlü'nün Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı işlemleri sürüyor.
(TUNCELİ) - Eski HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, cenaze törenine katılmak üzere gittiği Tunceli'nin Ovacık ilçesi girişinde polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre Önlü'yü taşıyan araç ilçe girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Gözaltına alınan Önlü, Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gözaltı gerekçesi henüz öğrenilemeyen Önlü'nün Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı işlemleri sürüyor.
Kaynak: ANKA