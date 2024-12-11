Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya hapishanesine baksın

"Bana diktatör diyenler bu görüntüyü iyi izlesin"

 Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu

 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış

Esad kaçarken ülkenin geleceğini de çalmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce 'Görevden al' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri

İşte 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabında CHP'nin DEM Partisi ile görüşmesini eleştirdiği için "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edilmişti. Savaş ile ilgili CHP'den ihraç kararı geldi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı. Yücel, kararın MYK toplantısında oybirliğiyle alındığını söylemişti.

LÜTFÜ SAVAŞ'IN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Lütfü Savaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullanmıştı. Savaş'ın paylaşımı CHP'den büyük tepki çekmişti.

İHRAÇ EDİLDİ

Disipline sevk edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'den ihraç edildiği bildirildi. CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Önceki dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında, Merkez Yönetim Kurulumuzun 6 Kasım 2024 tarihli sevk kararı, Yüksek Disiplin Kurulumuzun 11 Aralık 2024 günlü olağan toplantısında görüşülmüştür. Yüksek Disiplin Kurulumuz, Lütfü Savaş'ın 3 Kasım 2024 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımı, 'Partide aldıkları görev ve sorumluluk ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' ve 'Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak' eylemi olarak değerlendirmiş, kesin çıkarma cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Güncel
img

Esad devrilince Türkiye'de ilanlar arttı
img

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu
img

İşte Esad'ın en acımasız komutanının sonu
500

Yorumlar (27)

Haber YorumlarıGürsel:

Vatan sever ve milliyetçileri Atatürkcüleri saf dışı biaktılar

Yorum Beğen184
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Üker:

la bunlarda akıl yok. ihraç ettiğin adamı daha düne kadar aday yapmıştın halk istememesine rağmen

Yorum Beğen141
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Engin:

Koca Hatayda Lütfü Savaş yerine 1 tane aday bulamayan chp ye bak sen

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMukan Kağan:

Pe ke ke 'yi övüp Devleti eleştirseydi baştacı yaparlardı, milletimiz yarın birgün seçimlerde oy kullanacağı zaman bu halk düşmanlarının gerçek yüzünü bilerek oy kullanır inşaAllah.

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Bozkaya:

o zaman neden aday yaptınız Hayat dan. En büyük yanlışınız ve yanılgınız oldu bu isimde inat etmek.

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSUNSET null:

Lütfü cin siyasetçidir, ihraç edileceğini bilerek yaptı, çünkü seçim yenilgisinden sonra kırmızı kart yemişti. yakında yeni partisi belli olur

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

chpkk nın gerçek yüzü devamlı ortaya çıkmaya devam ediyor..

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜnsal Erol:

ee hani düşünce özgürlüğü nerede özel bey gerçi demin kapısından ayrılmıyor sun nereden bilecek sin size bir şey dendi mi hop hadi by hükumete bir sey dendi mi hemen destekler yanın da oturmalar destek ler ülke yönetimi ne böyle talip olunmaz

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

kaçak çayın demi güzel oluyormuş

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Kaya:

Zaten buna da eskisinden istifa edip geçmişti

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Tarım Kredi Market aktüel indirim kataloğu 11-16 Aralık | Tarım Kredi Market indirimli ürünler hangileri? Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı TRT 1 CANLI İZLE || TRT frekans bilgileri! TRT 1 canlı maç nasıl izlenir? ATV CANLI YAYIN İZLE || 11 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 11 Aralık ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 174. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI ALTIN KURU | 10 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? QNB Finansbank çöktü mü? Lütfü Savaş kimdir? Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş kaç yaşında ve nereli? Lütfü Savaş ihraç mı edildi? Lütfü Savaş CHP'den neden ihraç edildi? UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Uzak Şehir 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.