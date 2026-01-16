Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında 13 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. 23 şüphelinin adliyeye sevk edildiği operasyon, kamuoyunda geniş yankı buldu. Karan, 'uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak satan' suçlamasıyla tutuklandı. Olayla ilgili diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan'ın da arasında bulduğu 13 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin İstanbul Adliyesindeki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler Ümit Karan, Timuçin Ünal, Gökmen Gürdeğir, Orhan Aydın, Emircan Şahin, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Nuray İstek, Deniz Berk Cengiz, Murat Sönmez, Hakan Tunçbilek, Ahmet Şaşmaz, Melis Sabah ve Nazlıcan Taşkın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Fatih Gürdeğir, Ali Gürbüz, Emir Sağıroğlu, Ulaş Yağmur, Burak Doğan, Mert Ayaydın, Merve Duran, Bade Nogay ve Çağla Boz ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, Ümit Karan'ın da arasında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Şüpheli Ümit Karan'ın, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Bu arada, tutuklanması istenen şüpheli Nazlıcan Taşkın ise adliyedeki işlemleri sırasında hastaneye kaldırıldığı için hakimlik sorgusu yapılamadı. Şüphelinin, sorgusu hastanedeki işlemlerinin ardından yapılacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı

Komşuda beklenen oldu, ordu operasyona başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti

Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Atlas, Türkiye'nin yüreğini yaktı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Atlas, Türkiye'nin yüreğini yaktı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Ünlü oyuncu itiraf etti: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı

Ünlü oyuncudan olay itiraf: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı