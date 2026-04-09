Eski eşinin sevgilisini parke taşıyla öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada

Nevşehir'de cezaevinden kısa süre önce çıkan bir şahıs, eski eşinin birlikte yaşadığı sevgilisini, başına parke taşıyla vurarak darp etti. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansırken olayın ardından kaçan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

  • B.C., A.B.'ye parke taşıyla saldırarak başından yaraladı.
  • B.C., Yozgat'ta yakalanarak 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
  • Saldırı anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Nevşehir'de 2000 Evler Mahallesi, Mustafa Paslanmaz Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda dehşet dolu dakikalar yaşandı. 

ESKİ EŞİNİN YENİ SEVGİLİSİNİ PARKE TAŞIYLA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

İddiaya göre, B.C. ayrıldığı eski eşi D. C. ile imam nikahlı olarak birlikte yaşayan A.B.’nin bulunduğu adrese gelerek A.B ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine B.C., A.B.’ye önce yumrukla daha sonra da parke taşıyla saldırarak başından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.B., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli B. C.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatıldı.

YOZGAT'TA YAKALANIP TUTUKLANDI

Uzaklaştırma kararı olan B.C. yapılan çalışmalar sonucunda Yozgat ilinde gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Makamlara sevk edilen B.C. "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı da apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Yorumlar (1)

Düşünür:

Ammpulun yasa ve kanun larının neticesii

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi

10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Eda'dan duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı babam

Küçük kızından duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı
Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek: Güzel yürekli hayat arkadaşım

Gözaltı kararı olan Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik

Seçim öncesi kavga! Camları kırarak binaya girdiler
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi

10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş
Aile hekimliğinde kurallar değişti! Yönetmelik Resmi Gazete'de

Aile hekimliğinde kurallar değişti