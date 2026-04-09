Eski eşinin sevgilisini parke taşıyla öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada

Nevşehir'de 2000 Evler Mahallesi, Mustafa Paslanmaz Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda dehşet dolu dakikalar yaşandı.

ESKİ EŞİNİN YENİ SEVGİLİSİNİ PARKE TAŞIYLA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

İddiaya göre, B.C. ayrıldığı eski eşi D. C. ile imam nikahlı olarak birlikte yaşayan A.B.’nin bulunduğu adrese gelerek A.B ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine B.C., A.B.’ye önce yumrukla daha sonra da parke taşıyla saldırarak başından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.B., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli B. C.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatıldı.

YOZGAT'TA YAKALANIP TUTUKLANDI

Uzaklaştırma kararı olan B.C. yapılan çalışmalar sonucunda Yozgat ilinde gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Makamlara sevk edilen B.C. "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı da apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı