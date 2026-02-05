Haberler

Nebahat Yükçü'nün katili eski eşe, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Nebahat Yükçü'nün katili eski eşe, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eski eşi Nebahat Yükçü'yü pompalı tüfekle öldüren Eren Dildöken, mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yükçü'nün ailesi kararı memnuniyetle karşıladı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı eski eşi Nebahat Yükçü'yü (29) pompalı tüfekle öldüren Eren Dildöken (33), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından acılı baba Hasan Yükçü, "Adalet yerini buldu" dedi.

Olay 2 Eylül 2024 tarihinde, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandıktan sonra da eski eşine şiddet uyguladığı öğrenilen Eren Dildöken, bir kez daha Nebahat Yükçü'nün oturduğu eve geldi. Dildöken, yaşanan tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfekle eski eşi Yükçü'ye ateş açtı. Nebahat Yükçü, göğsüne isabet eden saçmalarla yere yığılırken, Dildöken olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yükçü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi, Kuşadası Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, olayın ardından motosikletiyle kaçan Eren Dildöken polis tarafından yakalandı. Dildöken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Soruşturmanın ardından Eren Dildöken hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen 6'ıncı duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Eren Dildöken'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Eren D.'nin bu cezasında herhangi bir indirim hükmü de uygulamadı.

Nebahat Yükçü'nün ailesinin avukatı Behçet Alp, "Bugün karar duruşması vardı. Savcı mütalaasında eşe karşı kasten öldürmeden cezalandırılmasını ama haksız tahrik hükümlerini kullanarak indirim yapılmasını istedi. Bizler bunu kabul etmedik. Ona göre bir beyanda bulunduk. Mahkemede nihayetinde hiçbir indirim ön görmeksizin sanık hakkında ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına karar verdi. Dosya bugün itibariyle karara çıktı. Ailenin de bir nebze olsun yüreğine su serpildi. Aile kararı memnuniyetle karşıladı. 'Bu gece rahat uyuyacağız' dediler" dedi.

'KIZIM KEŞKE YAŞASAYDI'

Nebahat Yükçü'nün "Adalet yerini buldu" diyen babası Hasan Yükçü ise şunları söyledi:

"Beklediğimi bir sonuçtu. Tasarlanmış, planlı bir şekilde bu suçu işleyip, bize 2 sene boyunca cehennemi yaşattı. Defalarca kızım darp edildi. Defalarca suç duyurusunda bulunduk. Kızım keşke yaşasaydı. Ne kadar, kızımın katiline ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verilse içim rahat değil. 2019 yılında oğlum da onun halasının oğlu tarafından öldürüldü ve 25 yıl hapis cezası aldı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
