Eski eşini katleden astsubayı kadınları kattığı savunması da kurtarmadı

Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Feray Balkan, annesini ziyaret etmek için Adana'ya geldi. 8 Mart'ta 12 ve 4 yaşındaki çocuklarıyla gezdikten sonra eve dönen Balkan, 1 yıl önce boşandığı astsubay eşi Seçkin Ergü'nün de peşlerinden binaya girdiğini fark etti.

BEYLİK TABANCASIYLA ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Balkan, çocuklarını asansöre bindirip daire çıkmalarını söyledi. Seçkin Ergü, beylik tabancasıyla eski eşi Ferya Balkan'ı öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Ergü hakkında, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"KASITLI ATEŞ ETMEDİM, TÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLERİM"

Davanın karar duruşmasına sanık Ergün ile taraf avukatları katıldı. Son savunmasını yapan Ergü, boşanmış olmalarına rağmen eski eşi ile zaman zaman görüştüklerini, kendisine hakaret ettiğini iddia etti. Olayın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'de gerçekleşmesinin tesadüf olduğunu söyleyen Seçkin Ergü, "Olay günü yanına gittiğimde yine hakaret edince kendimi kaybettim, ateş ettim. Kasıtlı ateş etmedim. Çok pişmanım. Tüm kadınlarımızdan ve insanlıktan özür diliyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Ergü'yü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.