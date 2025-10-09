Eski Eşini Bıçakla Yaralayan Şahıs Tutuklandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda karşılaştığı eski eşi Fatma K. (33) ve yanındaki Mehmet Ceyhun T.'yi (44) bıçakla yaralayan Hüseyin Özbahçe (44), tutuklandı.

Olay, 5 Ekim saat 14.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Hüseyin Özbahçe, eski eşi Fatma K. ve onun yanındaki Mehmet Ceyhun T. ile karşılaştı. Kamyon şoförü Özbahçe, elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.'ye saldırdı, ardından kucağında bebeğiyle markete kaçan Fatma K.'nin peşinden iş yerine girdi. Hüseyin Özbahçe, burada da Fatma K.'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sol koltuk altından ve sol kolundan yaralanan Fatma K.'nin sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayati tehlikesi sürüyor. Aynı hastaneye sevk edilen, omuz ve boyun kısmından yaralanan Mehmet Ceyhun T. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

İZMİR'DE YAKALANDI

Polis, olayın ardından kaçan Hüseyin Özbahçe'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin kullandığı kamyon İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir gıda fabrikasında terk edilmiş halde bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü ortak çalışmada, şüphelinin Kemalpaşa ilçesi Nazarköy yakınlarındaki ormanda saklandığı ve zaman zaman köy merkezine indiği öğrenildi. 3 günlük çalışmanın ardından Özbahçe dün saat 19.30 sıralarında Nazarköy'de suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Özbahçe, dün Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Hakkında 7 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan Özbahçe, bugün adliyeye sevk edildi. Hüseyin Özbahçe, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.