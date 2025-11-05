Eski Eşine ve Oğluna Çarpan Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde otomobiliyle eski eşi ve oğluna çarpıp yaraladığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Hamit Göksel Y. (44) 2 Kasım'da otomobiliyle 30 Ağustos Mahallesi'nde seyrederken, yol kenarında yürüyen eski eşi Hatice E. (37) ile 8 yaşındaki oğulları K.Y'ye arkadan çarptı.

Kazada yaralanan kadın ve çocuk, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın şiddetiyle ayak bileğinde ve kaburgasında kırıklar oluştuğu belirlenen kadının hastanede tedavisinin devam ettiği, hafif yaralanan K.Y'nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Olayın ardından aracıyla bölgeden uzaklaşan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

Eski eşine daha önce de şiddet uygulayıp burnunu kırdığı, bu nedenle tutuklandığı öğrenilen Hamit Göksel Y'nin, çeşitli suçlardan kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.