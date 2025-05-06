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Eski eşini sokak ortasında öldüren şüpheli: Boşanmayı kabul edemedim

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İstanbul Şişli'de eski eşi Bahar Aksu'yu sokak ortasında hunharca katleden Rüstem Elibol emniyetteki ilk ifadesinde genç kadını takıntı haline getirdiğini söyledi. Elibol'un "Boşanmayı kabul edemedim. Kendisini sürekli, sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Olay günü görüşmek istedim" dediği öğrenildi.

Şişli'de işe giden Bahar Aksu (34), kendisini kaçırmak isteyen eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürüldü. Elibol ve 3 arkadaşı yakalanırken şüphelinin emniyetteki ifadesinde "Bu boşanmayı kabul edemedim. Kendisini sürekli, sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Olay günü görüşmek istedim" dediği öğrenildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah işine giden Bahar Aksu, 2022'de boşandığı eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istendi. Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya 5-6 el art arda ateş etti. Bahar Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken eski eşi Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Bahar Aksu ve Rüstem Elibol'un 2019 yılında evlendiği, çocuklarının olmadığı ve Aksu'nun 2020'de eşinin kendisini tehdit ettiği ve yaraladığı gerekçesiyle poliste 2 ayrı müracaatının olduğu öğrenildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun karşısına geçen Bahar Aksu'nun arkasından gelen eski eşi Rüstem Elibol'un kolundan tuttuğu bu sırada Elibol'un arkadaşlarının bulunduğu kırmızı renkli otomobilin yanlarına yanaştığı ve Bahar Aksu'yu zorla araca bindirmeye çalıştıkları görülüyor. Görüntülerde, Aksu'nun araca binmemek için direndiği bunun ardından eski eşi Rüstem Elibol'un belinden çıkardığı silah ile art arda ateş ettiği anlar yer alıyor.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından aynı araçla kaçan eski koca Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı, Silivri'deki polis kontrol noktasında yakalandı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince yakalan şüpheliler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

"GEZMEK İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİK"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri devam eden şüpheli eski koca Rüstem Elibol'un emniyetteki ilk ifadesinde genç kadını takıntı haline getirdiğini söylediği öğrenilirken "2019 yılında evlendik. 3 yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim. Kendisini sürekli, sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Olay günü görüşmek istedim" dediği öne sürüldü.

Eski eşini sokak ortasında öldüren şüpheli: Boşanmayı kabul edemedim
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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