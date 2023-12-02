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Eski Enişte Bahçeye Girdi, Kadın Tüfekle Vurarak Öldürdü

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Eskişehir'de bir kadın, evinin bahçesine giren eski eniştesini tüfekle vurarak öldürdü. Kadın, yabani hayvan olduğunu düşündüğünü savundu.

ESKİŞEHİR'de Esma S. (43), evinin bahçesine giren eski eniştesi Aydın Ercan'ı (43) tüfekle vurup öldürdü. Gözaltına alınan Esma S., bahçede yabani hayvan olduğunu düşünerek ateş ettiğini savundu.

Mihalıççık ilçesi Yalımkaya Mahallesi'nde oturan Esma S., gece yarısı evinin bahçesine giren ablasının eski eşi Aydın Ercan'ı tüfekle vurdu. Komşuların ihbarıyla adrese gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan'ın yanında ise tüfek ile el feneri bulundu. Esma S. 'Kasten öldürme' suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Esma S., ilk ifadesinde evinin bahçe kapısında bir karartı gördüğünü ve yabani hayvan olduğunu düşünüp av tüfeğiyle ateş ettiğini söyledi. Aydın Ercan'ın cenazesi ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aydın Ercan Jandarma Olaylar Güvenlik Cinayet 3. Sayfa Güncel Haberler

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