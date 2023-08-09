Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak Ablasının Cenazesine Katıldı

KOCAELİ'de tutuklu bulunan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, özel izinle Elazığ'da ablası Zeynep Özer'in cenazesine katıldı.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın ablası Zeynep Özer, tedavi gördüğü Elazığ'daki hastanede hayatını kaybetti. 30 Ekim 2016'da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan Gülten Kışanak, özel izinle cenaze için bulunduğu Kocaeli Kandıra Cezaevi'nde alınıp, Elazığ'a getirildi. Merkeze bağlı Sün köyünde ablasının cenazesine katılan Kışanak, daha sonra Ehlibeyt Cemevi'nde taziyeleri kabul etti.