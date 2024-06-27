Üye Girişi
Haberler

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın Cenazesi Akçakoca'da Defnedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın cenazesi, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine, Yakış'ın ailesi, yakınları ve birçok siyasi isim katıldı.

Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın cenazesi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde toprağa verildi.

Yakış'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındıktan sonra Akçakoca Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze töreninde helallik istendi.

İkindi vakti kılınan namazın ardından cenaze, Osmaniye Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Yakış'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Düzce'de 1938 yılında doğan Yakış, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Farklı ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevlerinde bulunan Yakış, 2002'de Düzce'den milletvekili seçildi. Yakış, 19 Kasım 2002-14 Mart 2003 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Fransızca, İngilizce ve Arapça bilen Yakış, evli ve bir çocuk babasıydı.

Kaynak: AA / Güncel

Yaşar Yakış Akçakoca Ankara Düzce Ölüm Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

Bakmadan Geçme

28 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Oktay Kaynarca'nın saçı protez mi, peruk mu? MasterChef Furkan kimdir? 2024 Masterchef Furkan Ayna kaç yaşında, nereli? Çekya Türkiye maçında kaç sarı kart çıktı? Avrupa Şampiyonası kart rekoru kaç? MasterChef Emre kimdir? 2024 Masterchef Emre Ün kaç yaşında, nereli? MasterChef Melek kimdir? 2024 Masterchef Melek Baba kaç yaşında, nereli?
Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title