Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Babası Vefat Etti

ESKİ Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu vefat etti. Siyasi parti temsilcileri Çavuşoğlu Ailesine başsağlığı mesajları yayımladı.

Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Osman Çavuşoğlu'nun vefat haberini alan siyasilerden Çavuşoğlu Ailesine başsağlığı mesajları yayımlandı.

'SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yayımladığı mesajda "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Sayın Bakanımıza, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlarımızdan, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, taziye mesajında, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu kardeşimin babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Osman Çavuşoğlu amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mevlüt kardeşime ve kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Osman amcamızın mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, paylaşımında "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sn. Mevlüt Çavuşoğlu'nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli bakanımıza ve Çavuşoğlu ailesine sabır-ı cemil ve başsağlığı diliyorum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." İfadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sn. Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Sn. Bakanımıza ve değerli ailesine başsağlığı diliyorum. Makamı ali, mekanı cennet olsun." Paylaşımında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun değerli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Merhumun mekanı cennet, makamı ali olsun. Sayın Bakanımıza, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya paylaşımında, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, AK Parti Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun değerli babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımız başta olmak üzere Çavuşoğlu ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemize uzun yıllar Dışişleri Bakanı olarak hizmet eden, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Osman amcamıza Allah'tan rahmet; Sayın Bakanımıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Önceki Dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allahtan rahmet; Sayın Bakanımıza ve kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, taziye mesajında, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Osman amcamızın mekanı cennet olsun." İfadelerini kullandı.