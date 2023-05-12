Eski Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir Ak Parti'ye çalışmaya devam ediyor

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Ak Parti'den Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı olan Eski Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir Ak Parti Aday Listesinde yer almamasına rağmen çalışmalarına devam ediyor.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Ak Parti'den Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı olan Eski Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir Ak Parti Aday Listesinde yer almamasına rağmen çalışmalarına devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI İÇİN DESTEK İSTEDİ

Önce ki gün Kahramanmaraş'a gelen ve Ak Parti il Başkanlığı başta olmak üzere İlçeler de seçim bürolarını ziyaret eden Demir, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimler için vatandaşlardan hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hem de Milletvekili Adayları için destek istedi.

"GEREKLİ GÖRÜŞME VE TEMASLARI SAĞLADIK"

Vatandaşlara hitaben konuşma yapan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Aday Adayı Mehmet Demir, "Aday Adayı idik ancak Adaylık durumu hasıl olmadı. Biz yine de memleketimiz için, milletimiz için, devletimiz için bu seçimin önemine binaen tekrar memleketimizde seçim çalışmaları için bulunuyoruz. Eş, dost, ahbap, arkadaşlarla gerekli görüşme ve temasları sağladık. Tüm hemşerilerimizden Türkiye yüzyılınıberaber inşa etmek için destek bekliyoruz" dedi.