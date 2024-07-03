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Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler! Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde eski Tunca Beldesi Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, husumetliler arasında çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürülmüştü. Aytemiz'in öldürülmeden önce bir marketin manav reyonunda beklediği sırada 2 kişi tarafından darbedilip, kendisine silah çekildiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

HUSUMETLİLERİYLE MARKETTE KARŞILAŞTI

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ardeşen ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İlçenin Tunca beldesinde bir dönem AK Parti'den belediye başkanlığı yapan Ahmet Naci Aytemiz ile daha önceden husumetli olduğu kişiler arasında bir markette tartışma çıktı.

YARALANAN AYTEMİZ SOKAK ORTASINDA YIĞILIP KALDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, tabancalarla birbirine ateş etti. Caddeye taşan çatışmada H.K.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Aytemiz, kanlar içinde yere yığıldı, ismi açıklanmayan 1 kişi de omzundan yaralandı.

Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler! Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Silahlı kavgaya karışan şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Aytemiz, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aytemiz, tüm çabaya rağmen kurtarılamadı. Rize Devlet Hastanesi'ndeki diğer yaralının tedavisi ise sürüyor.

Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler! Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1 FİRARİ ARANIYOR

Polis ekipleri tarafından olayda silah kullandığı saptanan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler! Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı

OLAY ÖNCESİ MARKETTE YAŞANANLAR KAMERADA

Cinayetin hemen öncesinde markette yaşananların da görüntüsü ortaya çıktı. Ahmet Naci Aytemiz'in, manav reyonunda beklediği sırada yanına gelen kişilerin yumruklarla saldırdığı görüldü. Manav reyonunun bir anda karıştığı anlarda market çalışanları ve müşteriler de kaçışmaya başladı. Saldırganları çevresinden uzaklaştırma Aytemiz'in müdahale ettiği anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ahmet Naci Aytemiz Güvenlik Kamerası Ardeşen Tunca Rize Olaylar 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

murat dural:

Kim bilir kimin canını yaktı.

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murat dural:

etme bulma dünyası herkes ettiğini bulacak o veya bu şekilde

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