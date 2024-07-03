Eski belediye başkanını sokak ortasında öldürdüler! Cinayet öncesi saldırının görüntüler ortaya çıktı

HUSUMETLİLERİYLE MARKETTE KARŞILAŞTI

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ardeşen ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İlçenin Tunca beldesinde bir dönem AK Parti'den belediye başkanlığı yapan Ahmet Naci Aytemiz ile daha önceden husumetli olduğu kişiler arasında bir markette tartışma çıktı.

YARALANAN AYTEMİZ SOKAK ORTASINDA YIĞILIP KALDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, tabancalarla birbirine ateş etti. Caddeye taşan çatışmada H.K.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Aytemiz, kanlar içinde yere yığıldı, ismi açıklanmayan 1 kişi de omzundan yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Silahlı kavgaya karışan şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Aytemiz, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aytemiz, tüm çabaya rağmen kurtarılamadı. Rize Devlet Hastanesi'ndeki diğer yaralının tedavisi ise sürüyor.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1 FİRARİ ARANIYOR

Polis ekipleri tarafından olayda silah kullandığı saptanan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

OLAY ÖNCESİ MARKETTE YAŞANANLAR KAMERADA

Cinayetin hemen öncesinde markette yaşananların da görüntüsü ortaya çıktı. Ahmet Naci Aytemiz'in, manav reyonunda beklediği sırada yanına gelen kişilerin yumruklarla saldırdığı görüldü. Manav reyonunun bir anda karıştığı anlarda market çalışanları ve müşteriler de kaçışmaya başladı. Saldırganları çevresinden uzaklaştırma Aytemiz'in müdahale ettiği anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.