Pozantı'da Motosiklet Kazası: Eski Belediye Başkanının Yeğeni Hayatını Kaybetti

ADANA'nın Pozantı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ecvet Enes Çay (24) hayatını kaybetti. Çay'ın, önceki dönem Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Pozantı ilçesi D-750 kara yolunda meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 01 SC 813 plakalı otomobil, Ecvet Enes Çay yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Çay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çay'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.Y. gözaltına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ecvet Enes Çay'ın, önceki dönem Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı