Haberler

Pozantı'da Motosiklet Kazası: Eski Belediye Başkanının Yeğeni Hayatını Kaybetti

Pozantı'da Motosiklet Kazası: Eski Belediye Başkanının Yeğeni Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Ecvet Enes Çay (24) hayatını kaybetti. Çay'ın, önceki dönem Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü M.Y. gözaltına alındı.

ADANA'nın Pozantı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ecvet Enes Çay (24) hayatını kaybetti. Çay'ın, önceki dönem Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Pozantı ilçesi D-750 kara yolunda meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 01 SC 813 plakalı otomobil, Ecvet Enes Çay yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Çay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çay'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.Y. gözaltına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ecvet Enes Çay'ın, önceki dönem Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar

Ne İran ne de ABD! Aylardır süren savaşın kazananı onlar oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'ın antrenmanı sonuç verdi! O görüntüler yeniden gündem oldu

Maçtan sonra viral olan görüntü!

Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a romantik jest

Film setindeki sevgilisini ziyaret etti! Götürdüğü şey çok konuşuldu
Serenay Sarıkaya aynı evin parasını iki kez ödedi

Serenay Sarıkaya'nın dikkatsizliği pahalıya patlıyordu
Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Türkiye'den! 8 katlı apartmanın 7. katında...

Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!
KKTC’yi aşırı sıcaklar vurdu! Öğle saatlerinde çalışmak yasaklandı

KKTC'den görüşmemiş karar! İlk kez uygulanacak
Yol verme tartışmasında inanılmaz magandalık! Testereyle dehşet saçtı

Böyle magandalık görülmedi! Bunla saldırdı