Eski Başbakan Hwang Kyo-ahn Gözaltında

Eski Güney Kore Başbakanı Hwang Kyo-ahn'ın, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün geçen yıl aralıkta duyurduğu sıkıyönetim ilanının ardından "isyana teşvikte" bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Savcı Cho Eun-suk'un başında olduğu özel soruşturma ekibi, sorguya gelmesi için gönderilen üç celbe cevap vermeyen Hwang'ı başkent Seul'deki evinde gözaltına aldı.

Hwang sıkıyönetim ilanının ardından "isyana teşvikte" bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınırken, ekip eski başbakanın evini de aradı.

Ekip, bir çevrimiçi haber kaynağının ilgili şikayeti üzerine Hwang hakkında soruşturma başlatmış ve birkaç kez evini arama emri çıkarmaya çalışmış ancak başarısız olmuştu.

Hwang, sıkıyönetim ilanının ardından sosyal medya hesabından, "Kuzey Kore yanlısı güçlerin ve seçimlerde hile yaptığı iddia edilenlerin ortadan kaldırılması" çağrısında bulunan paylaşımlar yapmıştı.

Hwang ayrıca, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik'in tutuklanmasını da talep etmişti.