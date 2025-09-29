Eski Başbakan Han Duck-soo'nun Duruşması Yayımlanacak

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün geçen yıl aralıktaki sıkıyönetim girişimine katıldığı veya destek verdiği iddiasıyla yargılanan eski Başbakan Han Duck-soo'nun bu hafta görülecek duruşmasının yayımlanması talebi onaylandı.

Yonhap'ın haberine göre mahkeme, eski Başbakan Han'ın duruşmanın yayımlanması talebini değerlendirdi.

Talebi onaylayan mahkeme, duruşmanın yayımlanmasına karar verdi.

Han, yarın Seul Merkez Bölge Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkacak.

Geçen hafta mahkeme, Yoon Suk Yeol'un da yargılandığı sıkıyönetim davasının duruşmasının canlı yayımlanmasını onaylamıştı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Eski Başbakan Han Duck-soo ise sıkıyönetim girişimine katıldığı veya destek verdiği iddiasıyla yargılanıyor.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.