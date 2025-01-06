Eski Başbakan Berisha'ya Tiran'da Destek Gösterisi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Aralık 2023'ten Kasım 2024'e kadar ev hapsinde tutulan ve Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Temyiz Mahkemesince (GJPAKKO) hakkında adli kontrol şartı kararı verilen eski Başbakan Sali Berisha'ya destek gösterisi düzenlendi.

Tiran'da, Ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) tarafından "Adalet ve hukuka destek" sloganıyla düzenlenen protesto, Tiran Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Savcılığının (SPAK) önünde gerçekleşti.

Göstericiler, Berisha hakkında alınan adli kontrol şartı kararına tepki gösterirken, gösteriye katılan Berisha "sesinin asla kıstırılamayacağını" söyledi.

Eski Başbakan hakkındaki dava

GJKKO, 20 Ekim 2023'te Berisha hakkında yolsuzluk şüphesiyle "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" kararı almış ancak Berisha bu karara uymamıştı.

Mahkeme, Berisha'nın damadı Jamarber Malltezi için de yolsuzluk ve kara para aklama suçundan önce gözaltı, ardından ev hapsi kararı vermişti.

SPAK, bu kişiler hakkındaki soruşturmanın amacının, "Partizani" spor ve futbol kulüplerinin saha ve tesislerinin özelleştirilmesi aşamasında üst düzey devlet yetkilileri ve diğer kişiler tarafından gerçekleştirilen eylemlerin araştırılması olduğunu açıklamıştı.

Bunun ardından Berisha hakkındaki "adli kontrol şartı" ve "ülkeden çıkış yasağı" önleminin "gözaltına alınması" önlemine çevrilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclise yazı gönderilmiş, talep 21 Aralık 2023'te Meclis'te onaylanmıştı.

GJKKO ise 30 Aralık 2023'te Berisha hakkında "ev hapsi" kararı almıştı. Berisha'nın kararı temyize götürme çabaları daha önce sonuçsuz kalmıştı. GJKKO, 27 Kasım 2024'te "ev hapsi" kararını kaldırmış, temyiz ise 3 Ocak 2025'te adli kontrol şartı kararı almıştı.

1992-1997 yıllarında Arnavutluk Cumhurbaşkanı olan Berisha, 2005-2013 yıllarında ise Başbakan görevinde bulunmuştu.