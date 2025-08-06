Eski Bakan Mustafa Demir İçin Samsun'da Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski Bakan Mustafa Demir İçin Samsun'da Cenaze Töreni Düzenlendi
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Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir'in cenazesi, Samsun'da kılınan cenaze namazının ardından Trabzon'un Şalpazarı ilçesine gönderildi. Törene birçok protokol üyesi katıldı.

DEMİR İÇİN SAMSUN'DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara'daki bir hastanede tedavi gören eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in (64) cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesine gönderildi. Cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, eski Sağlık Bakanı ve eski Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Demir'in canazesi, 7 Ağustos Perşembe günü Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Turalıuşağı Mahallesi'nde öğle namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Gökhan İÇKİLLİ- Berkay YILDIZ/ SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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