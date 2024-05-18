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Eski AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur'un Vefatının 12. Yılında Anma Programı Düzenlendi

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Samsun'un Havza ilçesinde 13 Mayıs 2012'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur, kabri başında düzenlenen anma programıyla anıldı. Programa Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve diğer birçok isim katıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde 13 Mayıs 2012'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur, vefatının 12'nci yılında kabri başında anıldı.

Cumur'un Düzköy ilçesi Çalköy Mahallesi'ndeki kabri başında düzenlenen anma programına, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, eski AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, belediye meclis üyeleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Genç, burada yaptığı konuşmada, Cumur'un sadece bir siyasetçi olmadığını, aynı zamanda yardımseverliğiyle tanındığını belirterek, "Trabzon'a büyük hizmetler etmiş, memleketine aşkla bağlı bir insandı. Onun yokluğunu her zaman hissedeceğiz ancak bıraktığı güzel hatıralarla yaşamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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